Prefeitura de Lagarto realiza mutirão para recuperar estradas vicinais

Ação que leva mobilidade e dignidade chegou às estradas que ligam os assentamentos Dr. João, Antônio Conselheiro e Roseli Nunes.

Dando continuidade ao projeto de recuperação das estradas vicinais, neste sábado, 18, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), realizou um mutirão com o intuito de dar celeridade aos trabalhos. Desta vez, o mutirão contemplou as estradas que ligam os assentamentos Dr. João, Antônio Conselheiro e Roseli Nunes, com o melhoramento das vias e a abertura das estradas.

Somente nos dez primeiros meses da atual gestão, mais de 150 estradas vicinais do município já foram recuperadas, o que facilita a vida do homem e da mulher do campo, que precisam diariamente se deslocar até a cidade, seja para acessar serviços ou escoar os produtos agrícolas das próprias produções.

Desde as primeiras horas da manhã, as máquinas já estavam realizando o trabalho nas estradas. O prefeito Sérgio Reis destaca a importância do empenho da equipe em realizar o mutirão durante o sábado. “Hoje foi dia de seguir acelerando o trabalho. Cada estrada recuperada representa mais acesso, mais produção e mais qualidade de vida para quem vive no campo. Seguimos firmes porque sabemos o quanto essas estradas fazem diferença no dia a dia das pessoas. Nosso compromisso é estar presente e garantir que cada comunidade tenha acesso digno e segurança para se deslocar”, ressalta.

O secretário de Obras, Camilo Roriz, reforça o compromisso da gestão municipal em melhorar as estradas e dar mais dignidade à população. “O nosso compromisso é garantir que cada estrada do município ofereça condições dignas de ida e vinda para quem vive e trabalha no campo. Esse é um trabalho contínuo, que leva mais mobilidade e qualidade de vida para a população”, pontua.

Mais qualidade de vida e mobilidade

O melhoramento das estradas vicinais muda a realidade de quem vive no campo. Os afazeres do dia a dia se tornam mais fáceis e econômicos, como transitar de um local para outro utilizando meios de transporte.

O lavrador José Rinaldo da Costa, 65, tem propriedades no assentamento Antônio Conselheiro e precisa transitar diariamente entre o assentamento e a cidade. “A gente já passou por muitas dificuldades aqui nessas estradas. Quando chovia, a moto atolava e, quando fazia sol, era muita poeira. É bom demais ver as estradas prontas. Agora, para ir daqui para a cidade, gasto em torno de 10 minutos. Antes, nem de moto eu podia ir, precisava ir montado a cavalo por conta da lama. Aprovo muito a obra, dou nota 10”, destaca.

Dona Lindete Conceição dos Santos, 73, reside no assentamento há mais de 30 anos. Ela relata que todos vibraram com a chegada das máquinas. “Aqui era muita poeira e lama, sofríamos direto. Ver as máquinas chegando e fazendo as estradas foi uma riqueza para nós, foi Deus que mandou essas equipes. Ficou bom demais. Eu e os vizinhos só temos a agradecer, porque ninguém nunca olhou pela nossa comunidade”, comenta.

João Nildo dos Santos Santana, 43, também é morador do assentamento. Ele reconhece o empenho das equipes em realizar o projeto de recuperação das estradas. “Ninguém nunca se importou com essa comunidade. A gente está vendo agora o trabalho acontecer, a gestão fazendo com amor e carinho pela nossa comunidade, e a gente só tem a agradecer de coração. Quando a máquina chegou, foi só alegria, porque agora tudo muda, fica mais fácil ir para a cidade”, conclui

Foto: Denisson Rosendo

Fonte: Assessoria de Comunicação do prefeito Sérgio Reis