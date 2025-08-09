PREFEITURA DE LAGARTO REALIZA MUTIRÃO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS E ULTRAPASSA 700 PROCEDIMENTOS

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza nesta sexta-feira, 8, e sábado, 9, mais um importante mutirão de cirurgias oftalmológicas, com foco na correção da catarata. A ação, organizada e executada diretamente pela SMS, reforça o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso da população a serviços especializados de saúde.

Durante os dois dias, serão realizados 230 procedimentos, beneficiando pacientes que aguardavam há anos por esse tipo de atendimento. Com esse novo mutirão, e somando às ações anteriores, realizadas por meio do programa Enxerga Sergipe, uma parceria com o Governo do Estado que também contou com apoio da Prefeitura, Lagarto já ultrapassou a marca de 700 cirurgias oftalmológicas realizadas nos últimos meses.

O secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, destacou o impacto positivo da ação. “Estamos dando continuidade ao trabalho que vem transformando a vida de muitos lagartenses. Cuidar da saúde da nossa população é prioridade, e com a realização dessas cirurgias conseguimos levar esse cuidado aos que mais precisam”, afirmou.

Entre os pacientes beneficiados está Maria Vieira, de 71 anos, que comemorou a realização da cirurgia como um recomeço. “Fiquei um ano sem enxergar direito. Agora, com essa chance, vou poder voltar a costurar, a fazer minhas coisas e viver com mais alegria”.

Já Maria Alves, 66 anos, do povoado Rio Fundo, esperou dois anos para realizar a cirurgia. “Agora posso voltar a fazer minhas coisas com mais autonomia, coisa que antes não conseguia por causa da visão. Estou muito agradecida”, declarou.

Outro paciente que terá sua vida transformada pela cirurgia é José Geraldo da Silva, de 75 anos. Após anos na fila de espera, ele falou com emoção sobre a oportunidade de realizar o procedimento. “Espero que corra tudo bem e que eu possa voltar a enxergar melhor. Agradeço à gestão por esse momento. Graças a Deus, a vida vai continuar com mais esperança”, disse.

Maria Cleonice, de 74 anos, também compartilhou sua expectativa. “Já fiz o primeiro olho e agora vou fazer o segundo. Estou muito feliz e agradeço por tudo que tem sido feito por nós”, declarou.

A Secretaria Municipal de Saúde reafirma seu compromisso com o bem-estar da população, promovendo acesso a serviços de saúde com dignidade, respeito e cuidado humanizado.

Texto: Dayanne Carvalho – foto André Morais e Ronaldo Gomes/ SMS-Lagarto.