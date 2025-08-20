Prefeitura de Lagarto realizará leilão de bens inservíveis no dia 2/9

Será possível realizar vistoria prévia dos lotes entre os dias 25 e 28 de agosto, entre 8h e 12h

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), através da Secretaria Municipal da Administração (Semad), publicou nesta quarta-feira, 13, no Diário Oficial do Município, o comunicado de realização do leilão de bens inservíveis, na forma híbrida, ou seja, presencial e online, na terça-feira, 2 de setembro, às 10h. Os interessados em participar presencialmente devem dirigir-se ao Rotary Club de Lagarto, na avenida Rotary, 255, no Centro. Para participação virtual, o acesso acontecerá a partir do site www.leiloesfreire.com.br.

O leilão será composto por 50 lotes, e abrange desde móveis, eletroeletrônicos e veículos, com lances iniciais entre 200 e 30.000 mil reais. Os interessados em verificar os itens disponíveis devem procurar o setor de Patrimônio na sede da PML, na Praça da Piedade, nº 13, Centro. Também é possível obter informações a partir do contato com o leiloeiro oficial nomeado, Osman Sobral, através dos contatos telefônicos: (82) 99969-6202, (82) 3223-5212 ou (82) 99981-6513.

Bens inservíveis são aqueles que, por diversos motivos, não podem mais ser utilizados pela instituição para a qual foram originalmente destinados. Esses bens podem ser considerados ociosos, recuperáveis, antieconômicos ou irrecuperáveis. Para identificá-los, a Semad tem feito um levantamento patrimonial, a partir da estruturação da Diretoria de Material e Patrimônio (DMP). Na medida em que mais itens vão sendo catalogados e identificados em quanto a sua condição de uso, novos leilões poderão ser realizados.

“A gestão percebeu a necessidade de realizar um levantamento patrimonial ainda na fase de transição. Assim, estabelecemos uma diretoria e destacamos uma equipe de servidores específica para a tarefa. A partir do que já conseguimos identificar, no contexto desse trabalho, percebemos um número expressivo de bens inservíveis. Diante disso, tomamos a decisão de realizar um leilão, de maneira a arrecadar recursos para viabilizar o investimento em materiais, equipamentos e veículos que tenham as condições de uso adequadas para a própria Prefeitura”, explica a coordenadora de Patrimônio Móvel, Catarine Prata.

A partir da iniciativa, a administração municipal busca criar as condições para aperfeiçoar a sua estrutura de ferramentas, de forma que os servidores, das diferentes áreas, possam dispor do que necessitam para ofertar serviços de qualidade aos cidadãos lagartenses agora e no futuro.

Texto: Dayanne Carvalho – foto Sérgio Melo/Segab