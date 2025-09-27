Prefeitura de Lagarto sorteia 480 casas do programa Morando Bem

O sonho da casa própria está cada vez mais próximo para centenas de moradores de Lagarto. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), realizou, nesta sexta-feira, 26, o sorteio das unidades habitacionais do Residencial Cidade Nova, pelo programa Morando Bem. Ao todo, foram contempladas 480 famílias, além de 144 excedentes, totalizando 624 sorteados. O processo foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da gestão municipal no YouTube e por outros meios de comunicação da cidade, garantindo ampla participação popular, com intérpretes de Libras e recursos de acessibilidade.

O prefeito Sérgio Reis destacou a importância da iniciativa para a cidade e para a população. “O programa Morando Bem é um marco para nossa cidade, sobretudo pela transformação que ele opera. Quando investimos em moradia não estamos apenas investindo no projeto físico, mas na construção de sonhos que garantem dignidade para o nosso povo. Portanto, fico muito feliz por ser o gestor que está contribuindo para a mudança de vida de tantas pessoas”, afirmou.

Vice-prefeita e secretária da Sedest, Suely Menezes também comemorou o momento e enfatizou o impacto social do programa habitacional. “É uma alegria enorme vivenciar esse sorteio que representa o esforço de muitas pessoas. O que estamos fazendo hoje é assegurar a realização do sonho de muitas famílias lagartenses que terão mais dignidade, conforto e qualidade de vida. Estamos dando um grande passo e muito em breve faremos ainda mais”, frisou.

Da mesma forma, a secretária municipal de Governo e Inovação, Angela Albino, reiterou o compromisso da gestão em promover um sorteio transparente e acessível. “Este sorteio simboliza esperança, dignidade e a possibilidade de construir novas histórias em um lar que é de cada família. Cada etapa do programa exige dedicação e responsabilidade, e hoje mostramos o compromisso da Prefeitura em garantir que mais pessoas possam ter a casa própria”, salientou.

Transparência

O sorteio foi realizado em três cotas, respeitando critérios sociais e de vulnerabilidade, garantindo equidade na seleção. Após essa etapa, os candidatos passarão por uma segunda análise da Caixa Econômica Federal, incluindo a Certidão Negativa de Bens e, se necessário, avaliação médica para pessoas com deficiência.

Além dos 480 contemplados, 144 excedentes poderão ser chamados, caso haja alguma irregularidade nos selecionados, seguindo o que foi estabelecido no edital de chamamento. “Essa etapa finaliza o processo iniciado em maio, quando foram feitas as inscrições e analisadas as documentações. A lista completa estará disponível na sede da Sedest a partir de segunda-feira, 29, e será publicada no Diário Oficial no dia 30. Os próximos passos ficam a cargo da Caixa Econômica Federal, e agora seguimos aguardando o andamento das obras”, explicou a coordenadora do setor de Habitação, Marylia Loiola.

Além da transmissão online, o sorteio foi acompanhado presencialmente pela juíza da 2ª vara criminal de Lagarto, Patrícia Cunha, representando o Judiciário, pelo presidente da Câmara Municipal de Lagarto, vereador Washington da Mariquita, representando o legislativo, e pela advogada Jamille de Souza, representando a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Sergipe. Também estiveram presentes representantes da sociedade civil.

Etapas anteriores

O programa teve início em maio, com o cadastramento das famílias no Parque Zezé Rocha. Nesta fase, 5.831 famílias, com renda bruta mensal de até R$ 2.850, se inscreveram, cumprindo os critérios definidos pelo programa, como residir em Lagarto há pelo menos dois anos, não possuir imóvel próprio, estar inscrito no CadÚnico e não ter sido beneficiado por outros programas habitacionais.

A seleção priorizou famílias em maior situação de vulnerabilidade, como mulheres chefes de família, idosos, pessoas com deficiência, vítimas de violência doméstica, pessoas em situação de rua e famílias em áreas de risco. Foram garantidas cotas de 20% para idosos, 50% para perfis prioritários e 30% para o público geral.

Foto: Augusto Oliveira

Fonte: Assessoria de Comunicação do prefeito Sérgio Reis