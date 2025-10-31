PREFEITURA DE LARANJEIRAS EMITE NOTA SOBRE AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

A Prefeitura de Laranjeiras emitiu uma nota na manhã desta sexta-feira (31), informando que tomou conhecimento da notícia divulgada pelo Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE) sobre supostas irregularidades em compensações previdenciárias realizadas entre 2020 e 2022.

O comunicado do município esclarece que, assim que for formalmente notificado, apresentará todos os documentos e informações necessárias para demonstrar a regularidade dos procedimentos adotados.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e a correta aplicação dos recursos públicos, permanecendo à disposição dos órgãos de controle e da sociedade para quaisquer esclarecimentos.