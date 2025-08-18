Prefeitura de Laranjeiras entrega obras e assina ordens de serviço para novos investimentos

A Prefeitura de Laranjeiras entregou no último sábado (16), duas importantes obras que representam avanços na infraestrutura e preservação do patrimônio cultural da cidade histórica. Uma delas é a Casa do Artesanato, fruto de uma parceria entre a Prefeitura, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Ministério Público Federal (MPF) e a Construtora Cunha. O espaço revitalizado tem o objetivo de fortalecer ainda mais a cultura local e oferecer melhores condições para os artesãos.

Logo em seguida, o prefeito Juca entregou à população as instalações do novo terminal rodoviário, construído através de parceria entre a administração municipal e o Governo do Estado. A nova estrutura proporcionará maior conforto e segurança para os usuários do transporte público.

Após as solenidades de entrega, o prefeito Juca seguiu em comitiva e assinou as ordens de serviço de terraplanagem e construção do PEC e campo de futebol da Mussuca, pavimentação em paralelepípedo e instalação de sistema de iluminação da nova rua de acesso à praça de eventos e à feira e a tão sonhada revitalização e reforma da primeira etapa do mercado municipal (Centro).

O investimento é de aproximadamente R$ 2 milhões em obras de infraestrutura e desenvolvimento urbano. A iniciativa atende antigas reivindicações dos moradores e representam um passo importante para proporcionar mais desenvolvimento e qualidade de vida à população.

Durante o discurso, o prefeito Juca reafirmou o compromisso da gestão municipal com a preservação do patrimônio histórico. “A nossa meta enquanto gestor é revitalizar todo o centro histórico. A parceria com o IPHAN está ainda mais forte e o nosso maior objetivo é preservar o nosso patrimônio arquitetônico e a identidade do nosso povo”, declarou o prefeito.

Ao lado do superintendente do IPHAN em Sergipe, Luiz Eduardo Oliva, da procuradora do MPF, Gisele Bleggi e autoridades locais, o prefeito anunciou que novas obras de revitalização do centro histórico serão realizadas, em parceria com o órgão federal, incluindo a reforma do Centro de Tradições e da Igreja do Galo, entre outros prédios e monumentos arquitetônicos da cidade.

Por Release Comunicação/ASCOM PML.