Prefeitura de Laranjeiras promove Desfile Cívico-militar neste domingo

Laranjeiras vivenciou um domingo de celebração ao civismo e o encontro de gerações. O tradicional Desfile Cívico-militar lotou a Rua Sagrado Coração de Jesus, onde autoridades, forças de segurança e estudantes marcaram presença neste sete de setembro.

O Desfile teve início com o prefeito Juca realizando revista à tropa, gesto que simboliza o respeito e reconhecimento do município às forças que garantem a ordem e a segurança da população. Logo após, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar desfilaram para o público, que lotou as calçadas e prestigiaram o momento.

Estudantes das redes pública e privada também participaram do desfile, dividindo espaço com bandas marciais e apresentações cívicas que ressaltaram a importância da educação e da cidadania. No palanque oficial, além do prefeito Juca, diversas autoridades acompanharam atentos toda a cerimônia, que se estendeu atá a noite na cidade histórica.

Mais uma vez, este ano a Prefeitura realizou um desfile inclusivo e disponibilizou o Camarote da Acessibilidade, garantindo que Pessoas com Deficiência tivessem mais conforto e visibilidade para acompanhar o evento. A iniciativa foi elogiada por participantes e ressaltou o compromisso do município com a igualdade de acesso a todos os cidadãos.

Por Release Comunicação/ASCOM PML.