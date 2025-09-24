Prefeitura de Laranjeiras seleciona currículos para vagas de emprego na Petrobras/Fafen

A Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Petrobras/Fafen) em Laranjeiras, que estava inativa, retomará suas operações em novembro deste ano. Para atender à demanda de mão de obra, a Prefeitura de Laranjeiras, em parceria com a Engeman, está selecionando currículos nesta quarta e sexta-feira, com o objetivo de preencher 338 vagas de emprego.

As oportunidades abrangem diversos cargos que exigem diferentes níveis de escolaridade, desde fundamental até superior. Entre as posições disponíveis, destacam-se auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, pintor industrial, encanador, almoxarife, assistente administrativo, eletricista industrial, soldador, técnico em edificações, meio ambiente, segurança do trabalho e enfermeiro do trabalho.

O prefeito Juca destacou a importância desta retomada para o crescimento econômicodo município: “Essa é uma grande oportunidade para quem quer trabalhar e crescer junto com Laranjeiras. A Prefeitura concedeu benefícios fiscais à fábrica, e em troca, a população será beneficiada com os novos postos de trabalho gerados. Esta parceria com a Engeman, uma das maiores empresas de engenharia do Brasil, reflete nosso compromisso com o desenvolvimento do nosso povo”, disse Juca.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Trabalho, Janio Dias, ressaltou o rigor no processo de seleção: “A Casa do Emprego está realizando os cadastros com total lisura, obedecendo aos critérios técnicos para ocupar as vagas disponibilizadas pela Fafen. É importante frisar que os candidatos devem residir obrigatoriamente em Laranjeiras”, afirmou.

Fred Carlos Moreira Soares, um dos candidatos às vagas, elogiou a iniciativa: “É fundamental que as empresas instaladas em Laranjeiras contratem mão de obra local. Muitos trabalhadores estão buscando emprego em Aracaju ou em outros estados. Trabalhar no mesmo município onde moramos é muito melhor. A Prefeitura deve continuar com essa abordagem. A Fafen retomando às atividades envolve toda a cadeia produtiva e beneficia milhares de pessoas de forma indireta”, destacou o trabalhador.

Por Release Comunicação/ASCOM PML.