Prefeitura de Muribeca conquista Selo Diamante em Transparência e se destaca

A Prefeitura de Muribeca foi reconhecida pelo Tribunal de Contas de Sergipe (TCE) por seu compromisso com a transparência pública, alcançando o 13º lugar entre os 75 municípios sergipanos no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). Com uma avaliação de 95,86% em transparência, Muribeca está entre os 14 municípios de Sergipe que receberam o Selo Diamante, um reconhecimento de alto nível dentro do ranking que também conta com os selos Ouro e Prata.

O levantamento da Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), que coordena o PNTP, analisou a transparência dos portais públicos das Prefeituras e Câmaras Municipais de todo o país. Esta avaliação contou com a participação de 33 Tribunais de Contas e a análise de mais de 7.300 Unidades Gestoras. O objetivo do PNTP é estabelecer uma padronização nacional para a transparência pública, garantindo que os cidadãos tenham acesso a informações claras e detalhadas sobre a administração municipal.

A gestão de Muribeca comemorou o reconhecimento e reforçou o compromisso com a transparência e o acesso à informação pública. “Este é um avanço significativo para nossa cidade, que demonstra nossa responsabilidade com a aplicação dos recursos e a prestação de contas à população de Muribeca. Continuaremos trabalhando para que cada cidadão tenha confiança na nossa gestão e acesso facilitado às informações sobre o que fazemos e onde investimos,” enfatizou o prefeito Mário de Sandra.

A conquista do Selo Diamante é uma vitória importante para Muribeca e evidencia os esforços contínuos da administração para promover uma gestão transparente e acessível, um valor que beneficia toda a população e fortalece a confiança na administração pública.

Foto assessoria

Por Genison Balbino