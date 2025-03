Prefeitura de Muribeca oferece oficinas de Balé Clássico e Jiu-Jítsu

A Prefeitura de Muribeca segue inovando ao ampliar as oficinas oferecidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho. Agora, crianças e adolescentes atendidos pelo programa também podem participar das aulas de balé clássico e jiu-jítsu.

Essa iniciativa amplia as possibilidades de desenvolvimento para os participantes, promovendo disciplina, inclusão e qualidade de vida. A ação foi idealizada pelo prefeito reeleito Mário de Sandra, que tem realizado uma verdadeira transformação social no município, investindo em áreas estratégicas para o crescimento da cidade. Esse compromisso contribuiu para que Muribeca alcançasse, em 2024, a 7ª posição em qualidade de vida no estado de Sergipe.

“Em Muribeca, seguimos firmes no compromisso de oferecer mais oportunidades para nossas crianças e jovens. A implantação do balé clássico e do jiu-jítsu no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é mais um passo importante nessa caminhada. Com essas novas modalidades, estamos promovendo disciplina, inclusão, cultura e qualidade de vida para nossa juventude. Aqui, investimos em um futuro melhor para nossa cidade, e isso começa com a valorização e o desenvolvimento do nosso povo.” destacou o prefeito Mário de Sandra.

Além do balé clássico e do jiu-jítsu, o SCFV também oferece aulas de música, atividades esportivas, oficinas de artesanato e pintura, empreendedorismo e educação física. O programa atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos matriculados na rede de ensino, idosos a partir de 60 anos e famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Texto e foto assessoria