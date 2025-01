Prefeitura de Nossa Senhora Aparecida promoverá 1ª Corrida pela Saúde Mental

A Prefeitura de Nossa Senhora Aparecida, promoverá a 1ª Corrida pela Saúde Mental, um evento que visa conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde mental e incentivar a prática de atividades físicas como uma forma de promover o bem-estar.

A corrida será realizada no dia 25 de janeiro de 2025, às 6h da manhã, com um percurso de 5 km. O ponto de largada e chegada será na Praça Antônio Bispo.

* Premiação

Todos os participantes receberão medalhas, e os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminino serão premiados com troféus.

* Janeiro Branco e incentivo à atividade física

A iniciativa faz parte da campanha Janeiro Branco, dedicada a promover o debate sobre saúde mental e emocional. A prefeita Jeane destacou que a corrida também é um reflexo do engajamento da população em prol de uma vida mais saudável.

“Além do impacto positivo de um evento como este, nossa cidade já tem abraçado a prática de atividades físicas diariamente. É inspirador ver os moradores ocupando as ruas todas as noites para correrem e praticarem exercícios. Isso mostra que Aparecida está se movimentando, tanto física quanto emocionalmente, para construir uma rotina mais saudável e feliz. A corrida será um momento especial para consolidarmos esse movimento coletivo”, afirmou a prefeita Jeane.

A ação reforça o compromisso da gestão em promover hábitos saudáveis e incentivar a população a adotar práticas que favoreçam o bem-estar físico e emocional.

