GOVERNO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES EMPOSSA NOVOS SERVIDORES PÚBLICOS APROVADOS EM CONCURSO

Nesta quinta, 27 de fevereiro, o Governo Municipal de Nossa Senhora das Dores realizou uma cerimônia de posse para recepcionar 18 novos servidores aprovados no concurso público.

O evento foi uma celebração do compromisso da Administração Municipal com a valorização profissional e o fortalecimento do serviço público no município.

Entre os empossados, estão profissionais das mais diversas áreas, como professores, médicos, técnico de enfermagem, assistentes sociais, dentista, entre outros.

A prefeita Ianna Porto fez um discurso emocionado, destacando o papel fundamental de cada servidor para o crescimento do município. “Hoje é um dia muito feliz. Nosso município está de portas abertas e contamos com vocês para fazer nossa cidade avançar e prosperar cada vez mais”, afirmou a prefeita.

Dentre os novos servidores, a jovem Layane Araújo, de apenas 20 anos, foi aprovada para o cargo de técnica de enfermagem. Layane expressou sua alegria em poder contribuir para o desenvolvimento da sua terra natal. “É um privilégio poder trabalhar em prol do lugar que amo, ajudando a torná-lo ainda melhor”, declarou.

A cerimônia de posse simboliza um marco importante para o município, que, com a incorporação desses novos profissionais, demonstra um compromisso contínuo com a qualidade dos serviços públicos e o bem-estar da população.

Por Ascom da Prefeitura de Dores