PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZA CADASTRO DE UNIVERSITÁRIOS PARA AUXÍLIO TRANSPORTE

Na manhã deste sábado, 1º de fevereiro, o Governo Municipal de Nossa Senhora das Dores reuniu estudantes de ensino superior e técnico para realizar o cadastro dos interessados em receber o auxílio transporte.

Trata-se de um benefício financeiro destinado a todos os estudantes que precisam se deslocar para outros municípios, por meio de um projeto de lei proposto pela Administração Municipal e aprovado pela Câmara de Vereadores. O valor será pago diretamente aos estudantes, que poderão utilizá-lo para custear o transporte, independentemente do turno em que estudem.

A prefeita Ianna Porto enfatizou a importância da formação para a vida dos estudantes. “Hoje é um dia de celebração. Estar aqui com esses jovens me deixa muito feliz, pois estamos garantindo que esse benefício se torne um direito. É fundamental proporcionar condições para que os estudantes possam construir um futuro melhor por meio da educação. Falo isso não apenas como prefeita, mas também como mãe, que se preocupa com o futuro dos filhos”, afirmou.

César Alves, universitário e coordenador da linha de ônibus que transporta os estudantes do município para a Universidade Federal de Sergipe, elogiou o empenho da gestão em viabilizar esse benefício. “Gostaria de agradecer ao Governo Municipal e à Secretaria de Educação, que sempre esteve de portas abertas. Sabemos que com esse auxílio teremos um futuro muito melhor”, declarou.

