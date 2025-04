PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO ABRE AS INSCRIÇÕES PARA CONCURSO GAROTA E GAROTO FORRÓ SIRI

As inscrições devem ser feitas entre os dias 28 de abril a 9 de maio, das 13h às 19h, na praça de eventos do Shopping Prêmio

Os festejos juninos mais tradicionais de Nossa Senhora do Socorro estão mais perto que nunca. Este ano, o maior São Pedro do estado de Sergipe contará com o concurso ‘Garota e Garoto Forró Siri 2025’. As inscrições devem ser feitas do dia 28 de abril a 9 de maio, das 13h às 19h, na praça de eventos do Shopping Prêmio. Para participar, é necessário atender a todos os requisitos do regulamento disponibilizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (Semcult).

Os interessados devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência atualizado, duas fotos 10×15 (sendo uma de rosto e outra de corpo inteiro). É importante ressaltar que só poderão participar do concurso os candidatos que residirem no município de Nossa Senhora do Socorro, com idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos completados até o dia da realização do certame.

A secretária da Cultura, Mônica Menezes, explica que o concurso será dividido em duas etapas: seletiva e final. A etapa seletiva será realizada no dia 16 de maio, no Centro Cultural Gilson Prado, localizado na avenida vereador João Dias, s/n, Sede de Nossa Senhora do Socorro.

“Na seletiva, serão selecionados 20 candidatos, sendo dez do sexo masculino e dez do sexo feminino, ambos classificados para a final. Já a etapa final será realizada no dia 24 de maio, às 19h, no estacionamento do Shopping Prêmio, onde será escolhida a Garota e o Garoto Forró Siri 2025, sendo que também receberão prêmios de participação o 2º e 3º colocados”, explicou Mônica.

Mônica reforçou ainda que os candidatos receberão um manual com orientações para o concurso contendo toda programação. As despesas decorrentes da última etapa, bem como transporte, alimentação, figurino, serão de total responsabilidade dos candidatos.

Representatividade

A garota e garoto Forró Siri 2024, Evih Lima e Tchelo Santos, destacaram a importância de ter representantes da cidade em um evento tão marcante para o município. “Esse ano, o Forró Siri está completamente repaginado. Teremos 15 dias de Vila Siri, com nossa culinária, arte, tudo de bom em um só lugar, reunindo as famílias para aproveitar nossa cidade. Estamos repletos de coisas boas. Já deixo um convite para os jovens dizer que é fundamental ter pessoas de Socorro sendo o rosto dessa festa que leva nossas tradições adiante”, disse Tchelo Santos.

Para Evih Lima, será uma honra passar a faixa de Garota Siri para a próxima jovem que vai representar sua cidade. “Me sinto muito honrada por ter sido representante de Socorro. Experiência maravilhosa para todos que tem esse sonho. Não desistam de querer representar algo, fazer algo por si, pela sua cidade. A expectativa é das melhores, a programação está bem extensa. É importante que os jovens entendam que podem representar seu município e sua cultura. Como embaixadora dos festejos juninos, fico muito feliz com esse momento”, declarou.

Por Fernanda Santiago