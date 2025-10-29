Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro prepara cemitérios para o Dia de Finados

Buscando dar conforto e segurança aos socorrenses que irão prestar homenagens aos entes queridos no Dia de Finados, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro está realizando reparos nos cemitérios municipais. Através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsurb), ações paliativas estão sendo feitas para que, no próximo domingo, dia 2, os locais estejam prontos para receber os visitantes.

Nossa Senhora do Socorro possui sete cemitérios municipais: São Francisco de Assis (Palestina), São Pedro (Taiçoca de Fora), Santa Maria (Sobrado), Cruz do Albano (Bita), Nossa Senhora da Conceição (Novo Horizonte), Recanto da Saudade (Parque dos Faróis), Nossa Senhora do Rosário (Sede). Todos estão recebendo os serviços, de acordo com a necessidade de cada espaço.

A Prefeitura está trabalhando na revitalização das passarelas e calçadas já existentes, para facilitar o acesso e locomoção dentro dos cemitérios, manutenção dos ossários, e no reparo e pintura dos muros. Além disso, no domingo, a Semsurb irá distribuir 14 banheiros químicos nos sete cemitérios. O secretário municipal de Serviços Urbanos, Alcides Júnior, reforça o compromisso da gestão em proporcionar aos cidadãos espaços organizados para um momento de lembranças e saudades.

“Essa é uma data que faz parte da tradição da sociedade. Mesmo os cemitérios estando interditados para novos sepultamentos, a visitação aos túmulos continua acontecendo. Estamos fazendo a pintura e reboco dos muros, os caminhos entre as catacumbas estão sendo recuperados e os ossários estão sendo fechados. Como é esperada uma grande quantidade de pessoas, colocaremos dois banheiros em cada cemitério”, explica.

No Dia de Finados, 2 de novembro, os cemitérios municipais irão funcionar em horário especial, das 7h às 17h.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Juracy Feitosa