Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro recebe novos caminhões para coleta de lixo

Para fortalecer a limpeza urbana, o município de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria de Serviços Urbanos, recebeu quatro novos caminhões para a coleta de lixo e uma caçamba para o recolhimento de entulhos, entregues pela empresa responsável pelo serviço, Planeta Limpo. Os novos veículos chegam para substituir os antigos que estavam em operação, deixando a frota ainda mais robusta e melhorando a oferta do serviço de coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos.

“Mais uma entrega importante, mais um presente alusivo aos 161 anos do município de Socorro. Nesta oportunidade, estamos aqui recebendo da empresa Planeta Limpo mais cinco veículos novos. Ao todo, são nove veículos ‘zero’ proporcionados pela empresa, que vão ajudar muito na limpeza e manutenção da nossa cidade”, disse o prefeito Samuel Carvalho, que prestigiou o evento de entrega dos novos veículos ao lado de vereadores e secretários municipais.

O responsável pela empresa Planeta Limpo, Rafael Silva, expôs que, desde o início da operação no município, eles não têm medido esforços para ofertar um serviço de qualidade. “Estamos dispostos para manter a cidade limpa e acabar com os pontos de lixo que existem no município de Nossa Senhora do Socorro. Com esses caminhões a gente ultrapassa a frota que tem previsto em contrato, tendo carros de reserva suficientes e, se possível, botar uma equipe maior na rua”, explicou.

O contrato vigente prevê 14 caminhões de lixo em operação e dois de reserva. No entanto, atualmente a empresa mantém 17 veículos à disposição do município, o que assegura uma margem operacional mais ampla para substituições e reforços na frota sempre que necessário. Em relação às caçambas para recolhimento de entulhos, o contrato estabelece nove unidades, mas com a chegada do novo veículo, o total disponibilizado passa a ser de 12 caçambas.

Para o secretário de Serviços Urbanos, Alcides Júnior, a chegada dos novos carros melhora a operação de uma forma geral. “Esses são carros maiores, que pegam uma quantidade maior de lixo. É um carro novo, e quem tem carro usado sabe muito bem a diferença, né? O carro mais velho você tem que estar fazendo manutenção, parando ele, e às vezes dá problema no hidráulico, dá vazamento, essas coisas. Inclusive, esses dias alguns dos carros quebraram e a gente ficou na dificuldade. Uma frota renovada melhora a coleta de lixo”, finalizou.

Fonte: Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro