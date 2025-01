Prefeitura de Socorro trabalha para regularizar dívida com a empresa Torre

Enquanto isso, gestão tem realizado mutirões de limpeza pelo município

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, afirmou que o município possui uma dívida de R$ 65 milhões com a empresa Torre Empreendimentos, o que está afetando a coleta de lixo nos bairros. Entretanto, o gestor declarou que tem conversado com representantes da empresa para resolver as questões e regularizar os serviços. As declarações foram feitas durante entrevista na TV Atalaia, na manhã desta segunda-feira (13), onde Samuel também pediu paciência à população e garantiu que o Mutirão de Limpeza segue em execução pelos bairros do município.

“Encontramos o município com a saúde financeira caótica, algo em torno de R$ 650 milhões em dívidas com o INSS e cerca de R$ 65 milhões com a empresa Torre, por isso, quero até pedir a compreensão do povo de Socorro. As equipes estão trabalhando dentro do limite, praticamente 70% da capacidade não está atuando, porque houve essa redução de trabalhadores da empresa”, admitiu o prefeito.

Ao assumir, a gestão se deparou com mais de cem pontos de descarte irregular em toda a cidade, além de quase 80 caixas de coleta sem manutenção. Segundo o prefeito, os mutirões de limpeza devem acontecer de forma pontual até o restabelecimento do serviço. “Eu acredito que a cidade deve ser regularmente limpa para que a gente não precise fazer mutirão, mas em virtude dessa dívida de R$ 65 milhões, o contrato está sendo executado em sua capacidade mínima, e nós estamos fazendo alguns paliativos”, garantiu Samuel Carvalho.

Durante a segunda etapa do Mutirão da Limpeza, que aconteceu nesta segunda-feira (13) no bairro Jardim, ele ainda confirmou que já tem uma reunião marcada para buscar soluções para essas questões. “Já temos uma reunião marcada para a quinta-feira (16), com a diretora executiva da empresa, drª. Soraya Torres, para que nós possamos adotar algumas medidas e, finalmente, a atuação da coleta de lixo aconteça de forma regular e a gente dê dignidade aos socorrenses”, reforçou.

Período de chuva

A situação ficou ainda mais grave nos últimos dias, com as chuvas intensas que caíram no município, isso porque a água acaba jogando o lixo para os córregos, promovendo pontos de alagamento. “Quando vem esse período de chuva, acaba levando todos os entulhos e prejudicando a qualidade de vida dos socorrenses, por isso, em momentos ‘estiados’ damos celeridade à limpeza das ruas”, afirmou Samuel.

Ciente de toda a situação, a equipe da Defesa Civil de Socorro esteve ao lado do prefeito percorrendo localidades mapeadas como áreas de risco, a exemplo do Parque dos Farois, sede do município, Marcos Freire I e Piabeta, monitorando áreas de alagamento e canais com risco de transbordamento.

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de Comunicação