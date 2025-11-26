Prefeitura de Pacatuba celebra Emancipação Política com benefícios para a população

Nesta terça-feira (25), a comemoração pelos 72 anos de Emancipação Política de Pacatuba começou com o hasteamento das bandeiras do município, de Sergipe, do Brasil e do Mercosul em frente à sede do Governo Municipal com a presença das autoridades, secretários municipais e da população.

A missa solene na Igreja Matriz deu continuidade à comemoração pelos 72 anos de Emancipação Política de Pacatuba. Foi um momento de pedir as bênçãos de Deus e do padroeiro, São Félix de Cantalício, para que o município siga se transformando e prosperando.

“Primeiro, parabenizar nosso querido município de Pacatuba pelos 72 anos de Emancipação Política. Hoje é um dia muito especial para nós os pacatubenses. E dizer que não poderíamos celebrar nossa emancipação de outra forma, se não beneficiando nossa gente com a Unidade Odontológica Móvel e a pavimentação granítica”, destacou a prefeita Iara Martins.

Também foi realizada a entrega de uma Unidade Odontológica Móvel (UOM), que vai levar mais saúde bucal para a população em vários pontos do município, e a assinatura de uma ordem de serviço para pavimentação granítica em duas localidades: no povoado Santana e na estrada de acesso ao povoado Tigre, que vai garantir mais qualidade de vida aos moradores dessas comunidades.

“Com a Unidade Odontológica Móvel, ampliamos o acesso ao cuidado em saúde bucal, chegando a comunidades que antes enfrentavam dificuldades para receber atendimento especializado. Ela representa dignidade, prevenção e cuidado com quem mais precisa.”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Rosivânia Lemos.

“Com a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação dessas comunidades, demos um passo definitivo para transformar a realidade de centenas de famílias. Muitos podem ver apenas como uma simples pavimentação, mas nós sabemos que é muito mais do que isso. É o fim de uma espera e, acima de tudo, mais qualidade de vida para todos”, disse o secretário Municipal de Obras, Neto Serra.

Fonte: Ascom – Prefeitura de Pacatuba