Prefeitura de Pacatuba celebra Mês da Pátria com Desfile Cívico

Em alusão ao mês da pátria, no último sábado, 20, a cidade de Pacatuba viveu momentos marcantes durante o Desfile Cívico 2025, que reuniu a população em uma grande celebração de cidadania, cultura e amor pelo Brasil. Oito escolas municipais e duas estaduais abrilhantaram as avenidas da cidade para fortalecer a simbologia da independência.

Com o tema “Pacatuba, berço ecológico”, o evento destacou a riqueza natural e cultural da cidade. Escolas, instituições e grupos locais encheram as ruas de cores, música e apresentações que encantaram o público presente. A programação reforçou valores como união, respeito e compromisso com o meio ambiente, ressaltando a identidade ecológica que faz de Pacatuba um verdadeiro patrimônio natural e social.

Segundo a prefeita de Pacatuba, Iara Martins: “foi um dia de união, cidadania e amor por nossa cidade e pelo Brasil. Ressaltando ainda o nosso compromisso com a preservação do meio ambiente não apenas em Pacatuba, mas em todo o nosso país. O mês da pátria é para que possamos reforçar o amor pela nação e o nosso dever como cidadãos também”, destacou.

A Banda Marcial de São Félix Catalítico foi um dos grandes destaques do Desfile Cívico 2025, encantando o público com presença marcante. O som vibrante dos instrumentos e a sincronia da performance arrancaram aplausos entusiasmados, reforçando a tradição e a importância cultural da banda no cenário cívico local.

O Desfile Cívico 2025 reafirma o compromisso de Pacatuba em valorizar suas tradições, promover a educação e estimular o sentimento de pertencimento entre seus cidadãos. Para o secretário de educação, Alex dos Santos , o desfile é muito importante para os alunos. “Esse evento grandioso de celebração à nossa pátria é fundamental para que os estudantes não esqueçam a simbologia da independência. Nosso Brasil forte e independente para todos”, finaliza.