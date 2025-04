Pacatuba firma parceria que garante documentação para mulheres do campo

O Governo Municipal de Pacatuba está cuidando com muito carinho e garantindo mais dignidade aos pacatubenses. E nesta terça-feira (22), foi firmada uma parceria que garante documentação para as mulheres do campo.

A prefeita Iara Martins (PSD) recebeu o superintendente federal de Desenvolvimento Agrário de Sergipe, Roberto Araújo Silva, e firmou um compromisso do Governo Municipal junto ao Programa Nacional de Cidadania e Bem Viver para as mulheres rurais de Pacatuba.

A parceria garante toda a estrutura necessária, como acesso à internet e outros insumos básicos, para realização de um mutirão de documentação da mulher trabalhadora do município de Pacatuba, ou seja, mais dignidade para essas guerreiras.

“Muito feliz em firmar essa parceria que vai garantir a documentação às mulheres do campo, Essas guerreiras que lutam todos os dias na terra, muitas vezes sozinhas para sustentar seus filhos e para garantir o alimento em nossa mesa, merecem esse gesto de dignidade”, ressaltou a prefeita Iara.

