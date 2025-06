Prefeitura de Pacatuba vai realizar 1ª Edição do Cultura na Praça

A Prefeitura de Pacatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, vai realizar a 1ª Edição do Cultura na Praça, neste sábado (7), às 16h. O evento vai acontecer na Praça Nossa Senhora de Lourdes, ao lado da sede do Poder Municipal.

Com uma programação recheada de atrações culturais, o evento vai mostrar ao povo pacatubense a riqueza cultural local com gastronomia, artesanato, artistas da terra e vai aproveitar o ensejo para fazer o lançamento do São João de Tradição Arretado de Bom 2025.

“A cultura é a memória viva de um povo. Ela guarda a história, as tradições e os valores, transmitindo-os de geração em geração. Um povo sem conhecimento de seu passado e suas origens é como uma árvore sem raiz. O Projeto Cultura na Praça tem justamente o objetivo de resgatar a cultura e manter viva a identidade cultural”, destacou a secretária municipal de Cultura, Faustilene Melo.

“A cultura de Pacatuba é muito rica e deve ser mostrada para seu povo. Por isso, a 1ª Edição do Cultura na Praça vai reunir o melhor que existe em nosso município. Então quero aproveitar para convidar as famílias pacatubenses prestigiarem esse momento, em que também vamos aproveitar para fazer o lançamento oficial do São João Arretado de Bom 2025”, disse a prefeita Iara Martins (PSD).

Programação

Feira gastronômica

Feira de artesanato

Apresentações culturais

Show com artista local

Sessão de cinema ao ar livre

Exposição de projetos da Lei Paulo Gustavo

Lançamento oficial do São João de Tradição Arretado de Bom 2025

Texto e foto assessoria