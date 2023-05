Poço Verde realiza Dia D para diabéticos com grande participação da população

Neste sábado, 13, a Prefeitura de Poço Verde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu um evento especial para os diabéticos na quadra da Escola Antônio Ribeiro Sobrinho, das 8h às 12h. O Dia D reuniu uma série de serviços essenciais, como aferição de pressão arterial, avaliação de pé diabético, medição de glicemia, atendimento com médico endocrinologista, nutricionista e vacinação. Com a presença do renomado médico na área de diabetes, Dr. Raimundo Sotero, e uma equipe composta por 40 profissionais de saúde, mais de 700 pessoas foram atendidas nesse evento significativo.

O prefeito Iggor Oliveira expressou seu entusiasmo em promover essa grande ação para a população, enfatizando a importância de cuidar dos diabéticos e fornecer-lhes os recursos necessários para uma vida saudável. Ele ressaltou: “Nossa gestão está comprometida em priorizar a saúde e o bem-estar de todos os cidadãos de Poço Verde. Realizar o Dia D para os diabéticos é uma forma de oferecer atendimento especializado, informação e cuidado para essa parcela da população que precisa de suporte contínuo. Estamos satisfeitos com a adesão e a quantidade de pessoas atendidas neste evento, e seguiremos empenhados em proporcionar mais ações como essa no futuro.”

O evento demonstrou o compromisso da Prefeitura de Poço Verde em oferecer serviços de qualidade e atendimento especializado aos diabéticos, contribuindo para a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida da população local. Com a participação ativa de profissionais qualificados e a disponibilização de recursos necessários, o Dia D para diabéticos se mostrou uma iniciativa de grande importância para a comunidade, reforçando a preocupação com a saúde pública e a valorização do bem-estar dos munícipes.

