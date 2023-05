Prefeitura de Poço Verde realiza evento do Dia das Mães com show

No último sábado, 20, a Prefeitura de Poço Verde, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu um evento especial em comemoração ao Dia das Mães. O projeto, que teve como objetivo homenagear todas as mães poçoverdenses, foi realizado na Quadra de Esportes da Escola Municipal Antônio Ribeiro Sobrinho e contou com uma série de atividades e premiações.

O ponto alto do evento foi um show musical, que animou o público presente e trouxe momentos de alegria e descontração. Além disso, houve o sorteio de diversos brindes, entre eles uma geladeira, um fogão, uma televisão, um celular, entre outros prêmios de grande valor. Essa iniciativa inovadora trouxe um diferencial para o evento, tornando-o ainda mais especial e marcante.

A ação também teve um importante viés social, com a entrega de mais de mil cestas básicas para as famílias que são usuárias dos programas sociais do município. Essa medida visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessas famílias, proporcionando-lhes condições básicas de alimentação e subsistência.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social, Cláudia Oliveira, marcou presença no evento e ressaltou a importância de valorizar e reconhecer o papel das mães na sociedade. Sua presença demonstrou o comprometimento da gestão municipal em promover ações que visam o bem-estar e o apoio às famílias poçoverdenses.

O prefeito Iggor Oliveira também destacou a relevância do evento, enfatizando que essa foi a primeira vez que o município realizou uma ação de tamanha magnitude e com premiações expressivas. Ele ressaltou o empenho da equipe organizadora e agradeceu a participação de todos os envolvidos, enfatizando o compromisso da administração em promover eventos inclusivos e que tragam benefícios tangíveis para a população.

Além das atividades principais, o evento proporcionou momentos de diversão para as crianças, com brinquedos disponíveis para entretenimento, além da entrega de lanches para todo o público presente.

O evento do Dia das Mães realizado pela Prefeitura de Poço Verde foi um sucesso e representa mais um passo importante para o fortalecimento dos laços comunitários e o apoio às famílias do município.

