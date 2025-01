Prefeitura de Propriá amarga dívida de quase R$ 170 mil de energia elétrica

Uma dívida de quase R$ 170 mil da Prefeitura de Propriá com a Energisa é mais um dos “legados” deixados pela gestão do ex-prefeito Valberto Lima, que entregou o Município ao seu sucessor, o prefeito Luciano de Menininha, em uma situação considerada caótica.

Para resolver o problema e evitar a suspensão no fornecimento de energia nas repartições públicas, a atual gestão buscou o diálogo com a empresa para solucionar o problema. “Lamentavelmente, a gestão passada deixou mais essa dívida. São quase R$ 170 mil reais deixados em aberto, mostrando mais uma vez a falta de compromisso e responsabilidade com o povo”, afirma Luciano de Menininha.

“Assim que tomamos conhecimento, buscamos a Energisa para renegociar a dívida e evitar o corte de energia, o que poderia inviabilizar a prestação de diversos serviços para a população. É com responsabilidade que estamos reconstruindo para desenvolver Propriá”, ressalta o prefeito Luciano de Menininha.

A irresponsabilidade fiscal de gestões anteriores cobra seu preço, e quem sofre as consequências é a população. Dívidas como essa comprometem os serviços públicos e evidenciam a necessidade de uma administração transparente e comprometida com a eficiência na gestão dos recursos.

