Prefeitura de Propriá e Governo do Estado anunciam novas obras para o município e região

A Prefeitura de Propriá e o Governo do Estado anunciaram, nesta segunda-feira, 29, um conjunto de obras e investimentos que irão transformar a infraestrutura do município e de localidades vizinhas. Entre os destaques está a assinatura da ordem de serviço para a restauração e pavimentação da Rodovia SE-427, no trecho que liga o entroncamento da SE-200, no Povoado Santa Cruz, até o Povoado São Miguel. O investimento ultrapassa R$ 9 milhões e promete melhorar o tráfego, garantir mais segurança para os motoristas e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Além disso, o governador Fábio Mitidieri confirmou a retomada da obra da rodovia Propriá/Japoatã, que estava paralisada, e anunciou o início da construção do novo prédio do Instituto de Identificação em Propriá. Ele também destacou outras ações do Governo do Estado no município, como a reforma do Batalhão da Polícia Militar, prevista para ser entregue em janeiro, e a construção de uma nova creche por meio do Programa de Apoio aos Municípios para Expansão da Educação Infantil (Ameei).

Segundo o governador, os investimentos reforçam o compromisso do Estado em promover avanços concretos em diversas áreas. “Estamos trabalhando para que Propriá e todo o Baixo São Francisco recebam a atenção e os investimentos que merecem. Essas obras significam mais mobilidade, mais segurança, mais oportunidades e mais qualidade de vida. Nosso objetivo é unir forças com os municípios para que o desenvolvimento chegue de maneira igualitária a todas as regiões do estado”, afirmou Mitidieri.

O prefeito Luciano de Menininha ressaltou a importância da parceria com o Governo do Estado e comemorou os anúncios. “Ficamos muito felizes com os anúncios feitos, que ampliam a parceria entre o Município e o Estado e trazem mais benefícios para a população. Isso mostra que estamos no caminho certo, reconstruindo o nosso município e caminhando a passos largos para retomar o desenvolvimento. Que mais obras e serviços do Governo do Estado cheguem a Propriá para ampliar ainda mais a qualidade de vida dos propriaenses”, destacou o gestor municipal.

FV Comunicação – Foto: Reinaldo Moura