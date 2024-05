PREFEITURA DE RIACHÃO DO DANTAS ESCLARECE MEDIDAS PARA REDUÇÃO DO ANALFABETISMO NO MUNICÍPIO

A Secretaria Municipal de Educação de Riachão do Dantas emitiu hoje, 21 de maio, uma nota de esclarecimento em resposta aos resultados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o índice de analfabetismo no Brasil.

De acordo com a pesquisa, houve uma queda no número de pessoas com mais de 14 anos que não sabem ler, com a média geral diminuindo de 12,6% para 11,7% em Sergipe. O município de Riachão contribuiu para essa redução, mesmo considerando que os dados foram coletados em 2022, logo após a pandemia de COVID-19.

Diante dos desafios enfrentados, Riachão tem se dedicado a incentivar esses alunos a retornarem aos estudos. A Secretaria Municipal de Educação implementou diversas medidas para diminuir esses percentuais anualmente. Entre elas está a criação de turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Campo, destinadas a pessoas da zona rural que nunca tiveram a oportunidade de frequentar a escola durante a infância ou adolescência. Esse programa tem possibilitado que adultos aprendam a ler e escrever, transformando vidas.

Além disso, foram firmados convênios com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura para o programa Alfabetizar Pra Valer, que visa alfabetizar crianças até o terceiro ano escolar. O município está comprometido em proporcionar ações que melhorem os índices de aprendizagem da população, priorizando a educação como um pilar fundamental para o desenvolvimento familiar e comunitário.

