Prefeitura de Riachuelo assina ordem de serviço para construção de nova creche

A Prefeitura Municipal de Riachuelo deu mais um grande passo no fortalecimento da educação da primeira infância nesta quinta-feira, 4, com a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova creche que irá atender à comunidade riachuelense.

Com investimentos de mais de R$ 3 milhões, a unidade, que vai disponibilizar 188 vagas, representa a realização de um antigo anseio da população, especialmente dos pais que necessitam deixar seus filhos em um ambiente seguro e acolhedor para poderem exercer suas atividades de trabalho com tranquilidade.

Com prazo total de construção de 20 meses, a Prefeitura de Riachuelo será responsável pela contrapartida de R$ 59.602,39, oriundos dos cofres do município. O restante dos recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O prefeito Peterson Dantas Araújo destacou a relevância do investimento para o futuro da cidade. “Estamos muito felizes em dar início a mais essa obra. Investir na educação da primeira infância é investir em um futuro melhor para nossas crianças e para todo o município. Uma nova creche significa mais oportunidade de aprendizado e mais tranquilidade para as famílias que poderão contar com um espaço seguro e de qualidade”, comemorou.

O prefeito também ressaltou o compromisso da gestão com a população. “Essa é mais uma conquista que chega para transformar a realidade da nossa cidade. A creche era um desejo antigo da comunidade e hoje estamos dando início à realização desse sonho. Riachuelo está crescendo e nós seguimos trabalhando para garantir avanços em todas as áreas, especialmente na educação, que é a base de tudo”, afirmou.

A secretaria Municipal da Educação, Alcilene Resende, ressaltou que a assinatura da ordem de serviço é um momento especial. “É um momento de conquista, eu, enquanto educadora de Riachuelo, sei o quanto é importante uma creche nível dois como essa. Essa conquista é de toda a população porque há muitos anos esperávamos por esse equipamento que é a realização de um sonho coletivo”, comemorou.

A nova unidade escolar será equipada para atender às necessidades das crianças e proporcionar um ambiente adequado para o desenvolvimento infantil, reafirmando o compromisso da administração municipal com o fortalecimento da educação no município.

Ascom/Prefeitura de Riachuelo