Prefeitura de Riachuelo avança em projeto de restauração da Capela do Engenho Nossa Sra da Penha

A Prefeitura de Riachuelo deu um grande passo para a reconstrução e preservação do patrimônio histórico da cidade. Nesta terça-feira, 23, o prefeito Peterson Dantas Araújo se reuniu com representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap)

e o secretário de Estado da Cultura (Secult), Valadares Filho, para discutir o projeto de restauração da Capela do Engenho Nossa Senhora da Penha. A comitiva fez uma visita técnica ao local para verificar a situação.

O local é uma igreja histórica tombada pelo IPHAN e reconhecida por sua arquitetura barroca, sendo o principal edifício religioso da região. O prefeito destacou o esforço da gestão em garantir que o projeto saísse do papel. “Desde o início da gestão, a gente tenta colocar esse projeto para andar. A nossa parte, já garanti que seja feita, que é o projeto de restauração, a estabilização e o cercamento da região”, afirmou.

Ele ressaltou, ainda, a relevância cultural da iniciativa. “Preservar a Capela é preservar a memória da nossa cidade e fortalecer nossa identidade. Esse trabalho é um compromisso, não apenas com o passado, mas com as futuras gerações, que poderão conhecer e valorizar nossa história”, acrescentou o prefeito.

Para o secretário Municipal da Cultura e Turismo, Eneas Resende, o investimento é também estratégico para o desenvolvimento turístico. “A restauração da Capela do Engenho Nossa Senhora da Penha vai além da preservação arquitetônica. É uma forma de fomentar o turismo cultural e religioso em Riachuelo, atraindo visitantes, movimentando a economia local e consolidando o município como um destino de importância histórica em Sergipe”, afirmou.

O secretário especial da Secult, Valadares Filho, ressaltou que o estado quer preservar esse patrimônio. “A nossa ideia é termos o projeto, fazer o cercamento do local para garantir a segurança e ir atrás dos recursos para fazermos o mais rápido possível. Estamos comprometidos com o Município para fazermos o resgate desse patrimônio para a cidade e para o estado de Sergipe”, revelou.

Com a união de esforços entre Prefeitura, Governo do Estado e IPHAN, o projeto de restauração da Capela do Engenho Nossa Senhora da Penha representa um marco para a valorização do patrimônio histórico, cultural e turístico de Riachuelo.

Memorial do Trem

A comitiva também discutiu a possibilidade da construção do memorial do trem, uma homenagem às vítimas do maior acidente ferroviário do Brasil, ocorrido em Riachuelo em 18 de março de 1946, que resultou em pelo menos 185 mortes e 300 feridos.

Também participaram da reunião, os secretários de Governo, Saulo Eloy; e o de Infraestrutura, Diogo Freire; e o secretário especial da Secult, Irineu Fontes.

Ascom/Prefeitura de Riachuelo