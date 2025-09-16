Prefeitura de Riachuelo entrega tablets para fortalecer atendimentos domiciliares

A Prefeitura de Riachuelo, através da Secretaria Municipal da Assistência Social, realizou nesta terça-feira, 16, a entrega de cinco tablets que irão facilitar as visitas domiciliares das equipes do CadÚnico/Bolsa Família em áreas de difícil acesso e sem conexão com a internet. Os equipamentos possibilitarão o preenchimento de formulários no modo off-line, garantindo maior agilidade, qualidade e eficiência no atendimento às famílias.

O prefeito de Riachuelo, Peterson Dantas Araújo, destacou o compromisso da gestão em modernizar os serviços públicos e assegurar melhores condições de trabalho aos profissionais da assistência. “Estamos investindo em tecnologia para dar mais suporte à equipe da Assistência Social, que chega às comunidades mais distantes. Esses equipamentos representam eficiência, rapidez e, sobretudo, respeito ao cidadão que precisa de um atendimento digno e de qualidade”, afirmou o prefeito.

Para o secretário municipal da Assistência Social, Roberto Leite, a iniciativa representa um avanço importante no fortalecimento das políticas públicas. “Com os tablets, vamos otimizar o trabalho dos técnicos, que muitas vezes enfrentam dificuldades em localidades sem internet. Agora, o registro das informações poderá ser feito de forma segura, e posteriormente sincronizado, garantindo precisão nos dados e melhor acompanhamento das famílias atendidas”, ressaltou o secretário.

A ação reafirma o compromisso da gestão municipal com a inclusão, a modernização e a valorização dos serviços prestados à população riachuelense.

Ascom/Prefeitura de Riachuelo