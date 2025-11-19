Prefeitura de Riachuelo lança Programa Renovar para melhorar moradias

A Prefeitura de Riachuelo lançou, nesta quarta-feira, 19, o Programa Renovar, uma iniciativa voltada à requalificação de moradias de famílias em situação de vulnerabilidade social. O projeto tem como foco garantir mais segurança, dignidade e qualidade de vida para pessoas que vivem em residências com condições estruturais precárias.

Com abordagem humanizada, o Renovar prioriza famílias com pessoas acamadas, com doenças crônicas ou autoimunes, pessoas com deficiência e aquelas que necessitam de adaptações específicas em suas casas para mobilidade e bem-estar.

O prefeito de Riachuelo, Peterson Dantas Araújo, destacou a importância social do projeto. “O Renovar não é apenas sobre reformar casas, mas sobre transformar vidas. Nosso compromisso é cuidar das pessoas que mais precisam e oferecer um lar seguro e digno para quem enfrenta dificuldades dentro da própria residência”, afirmou.

O programa atende famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até ¼ do salário mínimo, que vivem em imóveis inadequados e que muitas vezes abrigam mães chefes de família e pessoas com limitações de saúde ou locomoção.

Para o secretário municipal da Assistência Social, Roberto Leite, esse é o início da transformação na vida de quem precisa. “Essa gestão tem um olhar atento para quem mais precisa e levar dignidade de moradia para essas família é uma sensação inexplicável, destacou.

O secretário municipal da Infraestrutura, Diogo Freire, reforçou o caráter técnico e social da ação. “Estamos preparados para atuar com responsabilidade e sensibilidade. Muitas casas apresentam riscos, e nosso trabalho é garantir reformas seguras e adaptadas à necessidade de cada família. O Renovar une engenharia a um olhar humano”, declarou.

“É a realização de um sonho porque minha família vive em uma situação precária e, através desse programa, vamos ter um local digno para viver”, comemorou bastante emocianada Ângela Santos Nascimento, uma das contempladas na primeira etapa do programa.

Como funciona

As famílias podem solicitar participação por demanda espontânea no CRAS ou na Secretaria de Assistência Social. Após isso, o processo inclui:

visitas domiciliares de assistentes sociais;

avaliação socioeconômica e estrutural;

apresentação e validação de documentos que comprovem posse do imóvel;

checklist técnico-social;

organização e publicação da lista oficial das famílias aptas;

execução das reformas conforme ordem de prioridade.

Resultados esperados

A Prefeitura de Riachuelo prevê que o Renovar contribuirá para a redução do déficit habitacional, melhora da qualidade de vida, inclusão social e fortalecimento da política municipal de habitação, especialmente para famílias com necessidades especiais.

Diversas ações de comunicação estão previstas para divulgar o projeto, incluindo vídeos informativos, spots de rádio, podcast com técnicos e materiais digitais explicativos.

Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Riachuelo