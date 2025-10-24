Prefeitura de Riachuelo realiza ação especial com a Carreta da Mulher em alusão ao Outubro Rosa

Em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, a Prefeitura de Riachuelo realizou, nesta quinta-feira, 24, uma grande ação voltada à saúde da mulher. A Carreta da Mulher esteve no município oferecendo um dia inteiro de atendimentos gratuitos, voltados ao cuidado e à valorização da vida.

A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria Estadual e Municipal da Mulher e a Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizou diversos serviços essenciais, como mamografia (para mulheres acima de 40 anos), coleta de lâmina (acima de 25 anos), ultrassonografia, testes rápidos, aferição de pressão e medição de glicemia, além da atualização da caderneta vacinal.

O prefeito Peterson Dantas Araújo destacou a importância da ação como reflexo do compromisso da gestão com o bem-estar e a saúde preventiva. “A Carreta da Mulher representa cuidado, respeito e valorização da vida. É mais uma iniciativa que demonstra o empenho da nossa gestão em garantir que as mulheres de Riachuelo tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, perto de casa e de forma humanizada”, afirmou.

A secretária Municipal da Mulher, Vaneide Araújo, ressaltou o significado do Outubro Rosa e a importância de fortalecer o autocuidado. “Outubro é um mês simbólico, que nos lembra da importância de olhar para nós mesmas com carinho e atenção. Nosso objetivo é que cada mulher riachueloense entenda que cuidar da saúde é um ato de amor e de empoderamento”, disse.

Já o secretário Municipal da Saúde, Emerson Dantas, enfatizou o esforço coletivo das equipes envolvidas e o impacto positivo da ação. “Foi um trabalho conjunto entre as secretarias, servidores e profissionais de saúde, todos com um único propósito: promover prevenção e cuidado. Essa ação mostra o quanto a união e o compromisso com a saúde pública fazem diferença na vida das pessoas”, destacou.

Com grande participação da população, a Carreta da Mulher marcou mais um capítulo importante nas ações de promoção da saúde em Riachuelo, reforçando que cuidar da saúde é o primeiro passo para se amar todos os dias.

Ascom/Prefeitura de Riachuelo