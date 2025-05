Prefeitura de Ribeirópolis cancela Forró dos Sonhos pra priorizar serviços essenciais

A Prefeitura de Ribeirópolis, município localizado no agreste sergipano, anunciou oficialmente o cancelamento da 4ª edição do tradicional Forró dos Sonhos, evento que vinha se consolidando como um dos principais festejos juninos da região. A medida, segundo comunicado divulgado pelo prefeito nesta terça-feira (28), foi tomada com base em critérios de responsabilidade administrativa e priorização de recursos públicos.

De acordo com o gestor, a decisão foi difícil e pautada em fatores como a necessidade de garantir o pagamento da folha salarial dos servidores, a manutenção dos serviços de saúde em funcionamento 24 horas, a continuidade da educação e o atendimento das demais demandas essenciais da população. Além disso, o município não recebeu recursos específicos para a realização da festa em 2025, o que também inviabilizou sua organização.

“Sei o quanto essa festa é aguardada e o quanto ela movimenta a economia local, mas neste momento optamos por investir no que é mais urgente e necessário para o povo de Ribeirópolis”, afirmou o prefeito. Ele destacou ainda que a decisão foi tomada com respeito à população e com total transparência, reafirmando o compromisso com a cultura e com o retorno do evento em edições futuras.

Nas edições anteriores, o Forró dos Sonhos reuniu milhares de pessoas, atraindo visitantes de diversas cidades sergipanas e fortalecendo a cadeia produtiva da cultura, do comércio e do turismo local. A ausência da edição de 2025, embora sentida por muitos, é apresentada como uma medida emergencial diante das limitações orçamentárias do município.

Mais informações sobre a decisão e os investimentos prioritários da Prefeitura de Ribeirópolis podem ser conferidas no site oficial da administração municipal.

Texto e foto assessoria