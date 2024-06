Prefeitura de Rosário antecipa pagamento do salário de junho

A Prefeitura de Rosário do Catete efetuou, nesta sexta-feira (21), a antecipação do pagamento dos salários dos servidores municipais referente ao mês de junho do ano de 2024.

De acordo com o prefeito de Rosário do Catete, César Resende, a antecipação tem um impacto positivo na economia local, especialmente neste período junino. “A antecipação do pagamento dos salários é uma demonstração do compromisso da Prefeitura de Rosário do Catete com seus servidores, garantindo que possam desfrutar das festividades juninas com mais conforto e segurança financeira”, afirmou.

Além de beneficiar diretamente os funcionários municipais, a medida também impulsiona o comércio local, que espera um aumento no movimento devido ao aquecimento do consumo neste período festivo. Com essa iniciativa, a Administração Municipal reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores e com o desenvolvimento econômico de Rosário do Catete.

Para mais informações sobre as ações da Prefeitura de Rosário do Catete, acesse o site oficial em www.rosariodocatete.se.gov.br

Por Keizer Santos