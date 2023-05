Prefeitura de Santa Rosa de Lima entrega fardamentos escolares em todas as escolas

Na manhã desta segunda-feira, 15, a Prefeitura de Santa Rosa de Lima promoveu uma importante iniciativa em prol da educação. A entrega de fardamentos escolares foi realizada em todas as escolas da rede municipal, beneficiando mais de 900 estudantes.

A ação, coordenada pelo prefeito, contou com a participação dos vereadores Marcondy Anjos, Luiz Carlos e Júnior Maia, demonstrando o compromisso conjunto em investir na educação e no bem-estar dos alunos. Essa medida visa proporcionar conforto, identidade e um ambiente escolar acolhedor para as crianças, estimulando sua participação e integração na comunidade escolar.

O prefeito expressou sua satisfação em promover mais uma grande ação em benefício da educação, ressaltando a importância de investir no futuro da cidade através da valorização do ensino. A entrega dos fardamentos escolares é um passo significativo para garantir uma educação de qualidade e igualdade de oportunidades para todos os estudantes.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Santa Rosa de Lima reforça seu comprometimento com a educação e com o bem-estar da comunidade escolar. Através do trabalho conjunto entre gestores, vereadores e demais envolvidos, busca-se criar um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento integral dos alunos.

A entrega dos fardamentos escolares é apenas uma das ações realizadas em busca de uma educação de excelência em Santa Rosa de Lima. A administração municipal segue empenhada em fortalecer a educação, visando um futuro brilhante para toda a comunidade.

TDantas Comunicação