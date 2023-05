Prefeitura de Santa Rosa de Lima realiza 2ª edição do Projeto Ar Terapia

Aconteceu nesta terça-feira, 30, a segunda edição do Projeto Ar Terapia, uma iniciativa promovida pela Prefeitura de Santa Rosa de Lima, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O projeto tem como objetivo aprimorar a saúde e o bem-estar dos usuários do Centro de Especialidades, por meio de atividades ao ar livre e da valorização do aspecto humano em suas práticas.

A Praia de Atalaia, em Aracaju, foi o local escolhido para essa experiência única de lazer e qualidade de vida. Crianças e adultos, usuários dos programas, puderam desfrutar de momentos memoráveis juntos. O projeto busca promover a inclusão e o convívio social, contando com a participação de profissionais altamente qualificados, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas e educadores físicos.

Durante o evento, foram desenvolvidas atividades diversificadas e adaptadas às necessidades individuais de cada participante. Os profissionais estiveram presentes para oferecer suporte e orientação, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para todos. Essa foi uma oportunidade incrível de conectar-se com a natureza, desfrutar dos benefícios do ar livre e compartilhar momentos de alegria e relaxamento.

O Projeto Ar Terapia é uma iniciativa que reconhece a importância da interação com o ambiente natural para a saúde e o bem-estar. A prática de atividades ao ar livre contribui para a melhoria da qualidade de vida, auxiliando no combate ao estresse, promovendo a socialização e estimulando a prática de exercícios físicos. Em relação a essa ação, o prefeito Junior Macarrão destacou a importância do Projeto Ar Terapia para a comunidade de Santa Rosa de Lima. Ele ressaltou que a iniciativa busca oferecer uma alternativa inovadora e prazerosa de cuidar da saúde, promovendo o contato com a natureza e estimulando a integração social.

O sucesso da segunda edição do Projeto Ar Terapia reforça a importância de investir em iniciativas que promovam o cuidado com a saúde de forma abrangente, valorizando não apenas o aspecto físico, mas também o aspecto emocional e social. A Prefeitura está empenhada em continuar desenvolvendo projetos que proporcionem momentos de bem-estar e felicidade para todos os munícipes.

TDantas Comunicação