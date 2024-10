Prefeitura de São Cristóvão abre inscrições para vendedores ambulantes no Fasc

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsurb), abre nesta quinta-feira (31) o credenciamento dos vendedores ambulantes que desejam comercializar durante o Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) deste ano. O evento acontecerá de 29 de novembro a 01 de dezembro.

Serão mais de 100 vagas distribuídas entre os comerciantes de diversas categorias, incluindo ambulantes de bebidas, food trucks, barracas de drinks e artesanato. Os credenciados ficarão distribuídos entre a Praça da Matriz, Praça do Carmo e Praça São Francisco.

Conforme está descrito no edital, 70% das vagas serão destinadas a moradores de São Cristóvão, e o interessado pode cadastrar apenas uma proposta de comércio. Após o cadastro, os interessados devem pagar uma taxa no prazo de 24 horas, sendo que os vendedores locais terão 50% de desconto.

De acordo com o coordenador de espaços públicos da Semsurb, Tawan Correia, o Festival de Artes de São Cristóvão é fundamental para a movimentação da economia na cidade. “O Fasc é uma excelente oportunidade para a geração de renda. Tanto empreendedores consolidados quanto iniciantes enxergam no evento a chance não apenas de expor seus produtos, mas principalmente de impulsionar suas vendas. Por isso, nós buscamos sempre apoiar esses comerciantes, oferecendo toda estrutura necessária para que eles alcancem o melhor resultado possível durante os três dias de evento e assim contribuam para a economia da nossa cidade”.

As inscrições estão abertas até 10 de novembro e podem ser feitas virtualmente no site da Prefeitura de São Cristóvão. Para mais informações sobre a documentação necessária, sorteio das vagas e detalhes do credenciamento, consulte o edital disponível no site oficial: www.saocristovao.se.gov.br.

O Fasc

A edição de 2024 do Festival de Artes de São Cristóvão tem como tema “Cidade Viva” e acontecerá entre os dias 29 de novembro a 1º de dezembro de 2024, reunindo música, cinema, teatro, literatura, folclore, artes visuais, culinária e várias outras manifestações artísticas no coração de São Cristóvão.

Completando 52 anos, na sua 39º edição, o festival espera receber centenas de artistas sergipanos e de outras regiões do país. Dentre os nomes já anunciados para o evento estão: Arnaldo Antunes, Marina Lima, Timbalada e Afrocidade, Nêga Doce, Serigy All-Stars, e muitos outros.

O Fasc é uma realização da Prefeitura de São Cristóvão, Villela Produções, Ministério da Cultura e do Governo do Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O evento conta com o patrocínio da Maratá e apoio da SE – Sistema Engenharia e Colortex.

Por Yago de Andrade Santos

Foto Carla Mesquita