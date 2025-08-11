Prefeitura de São Cristóvão abre processo seletivo para estágio na área da Educação

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), publicou nesta segunda-feira (11) o edital para o Processo Seletivo Simplificado destinado a estudantes do ensino superior para atuar na Secretaria de Educação e nas escolas da rede municipal de ensino. O processo seletivo será realizado pelo Centro de Estágio e Emprego (Cempre) e as inscrições ocorrerão de 13 a 22 de agosto.

O estágio é voltado para atividades administrativas, projetos e ações pedagógicas, conforme a área de formação do candidato. Ao todo, são disponibilizadas mais de 50 vagas para os cursos de Licenciatura em Pedagogia, Letras – Língua Portuguesa, Licenciatura em Matemática, Contabilidade, Administração, Engenharia Civil, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências da Computação, Engenharia de Produção, Nutrição, Psicologia e Serviço Social. Todos os cursos possuem vagas imediatas e cadastro reserva. Confira o edital completo clicando aqui.

A jornada de trabalho será de 20 ou 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, com possibilidade de atuação em diferentes turnos de acordo com a necessidade da Semed. Os candidatos aprovados para a carga horária de 20h receberão uma bolsa de R$ 576,76, enquanto os estagiários que cumprirão as 30h semanais terão bolsa de R$ 865,14. Todos os estudantes receberão auxílio-transporte no valor de R$ 160 mensais. O contrato terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do CEMPRE (www.cemprerh.com.br), de 13 a 22 de agosto de 2025.

Foto: Turismo Sergipe