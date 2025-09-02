Prefeitura de São Cristóvão anuncia tema e datas do Fasc 2025

A Prefeitura de São Cristóvão anunciou, nesta segunda-feira, 1º, o tema da 40ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc): “Na cultura a gente se encontra”. O evento será realizado entre os dias 20 e 23 de novembro, reafirmando a tradição do maior festival cultural de Sergipe e um dos mais importantes do Nordeste. Com 53 anos de história, o Fasc se consolidou como espaço de convergência entre diferentes manifestações artísticas e culturais, além de gerar impacto social e econômico para a Cidade Mãe de Sergipe.

O Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) é apresentado pelo Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, com iniciativas da Prefeitura de São Cristóvão, por intermédio da Fundação Municipal do Patrimônio e da Cultura João Bebe Água (Fumpac); e Governo do Estado de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

A abertura ocorrerá no Dia Nacional da Consciência Negra, em uma programação voltada a celebrar a força, a beleza e os ensinamentos do povo negro, em reconhecimento à sua contribuição histórica e cultural. Nos dias seguintes, o Centro Histórico e outros espaços do município receberão uma vasta programação diurna e noturna, com apresentações de artistas sergipanos e nacionais das mais diversas linguagens artísticas.

Para Paola Santana, presidenta da Fundação Municipal do Patrimônio e da Cultura João Bebe Água (Fumpac), o tema deste ano traduz a essência do Fasc. “Escolhemos o tema ‘Na cultura a gente se encontra’ porque ele simboliza o papel do festival como um grande espaço de encontros entre gerações, tradições e linguagens artísticas. O Fasc é um momento em que São Cristóvão se abre para receber o mundo, mas também para que todos nós possamos nos reencontrar com nossas raízes, com nossa história e com aquilo que nos une enquanto comunidade e sociedade”, afirmou.

O prefeito Júlio Nascimento reforçou a importância do festival para o fortalecimento da identidade cultural da cidade. “O Fasc é o grande momento de apresentar ao mundo a singularidade da Cidade Mãe de Sergipe. Aqui, cada detalhe traduz a mistura de talentos e saberes que nos tornam únicos. Em nossa gestão, valorizamos não apenas a história e a memória de São Cristóvão, mas principalmente o nosso povo. O festival é uma celebração de quem somos e de tudo aquilo que nos torna especiais”, destacou.

Sobre o Fasc

Criado na década de 1970, o Festival de Artes de São Cristóvão se tornou um dos mais representativos do cenário cultural nordestino, reunindo artistas sergipanos e nacionais em diferentes linguagens. Após ser interrompido em 2005, o evento foi retomado em 2017, resgatando sua proposta original e reacendendo a cena cultural da cidade.

Dividido em vários polos espalhados pelo Centro Histórico e por bairros de São Cristóvão, o Fasc oferece ao público experiências de música, teatro, dança, literatura, artes visuais, cinema e outras manifestações, reafirmando a identidade cultural da quarta cidade mais antiga do Brasil.

Fonte: Prefeitura de São Cristóvão