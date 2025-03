PREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO DIVULGA EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de diversos profissionais da área da educação.

Ao todo, são oferecidas mais de 80 vagas, além de formação de cadastro reserva, para cargos como professor substituto, psicólogo escolar, assistente social, agente de portaria, merendeiro escolar, entre outros.

As inscrições estarão abertas de 07 a 11 de abril de 2025, e deverão ser feitas por meio do site oficial da Prefeitura de São Cristóvão. O edital completo, com todas as informações sobre o processo seletivo, pode ser acessado no seguinte link: (www.saocristovao.se.gov.br/banners/concursos-selecoes/pss).

O certame será realizado em uma única fase, com a avaliação objetiva de títulos, de caráter classificatório. O prazo de vigência do Processo Seletivo será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos. Os candidatos devem atentar para as exigências do edital antes de realizar a inscrição, garantindo que atendem aos requisitos para os cargos aos quais se candidatam.

Os selecionados atuarão nas instituições de ensino da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, contribuindo para o fortalecimento da educação do município, que atualmente possui a melhor média no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos iniciais de Sergipe e lidera o Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (Idese), com a maior nota na alfabetização e nos anos iniciais.

Cronograma

– Período de Inscrições: 07 a 11/04/2025

– Publicação do Resultado Provisório: 25/04/2025

– Prazo para Recurso: 28 a 29/04/2025

– Publicação do Resultado Final: 02/05/2025