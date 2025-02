São Cristóvão divulga programação do Carnaval 2025

A cidade de São Cristóvão já está em clima carnavalesco. O tradicional Carnaval dos Carnavais terá uma programação repleta de atrações que contemplam Povoados, Centro Histórico e Grande Rosa Elze. Serão cerca de 30 blocos apoiados pela Prefeitura, além de apresentações nos palcos instalados no Centro Comercial do Eduardo Gomes e na Bica dos Pintos. A programação oficial inicia dia 22 de fevereiro e seguirá até 04 de março.

O Carnaval dos Carnavais é realizado pela Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fumctur). Essas festividades têm características tradicionais, com bloquinhos de rua e apresentações de bandas da cidade com muita diversidade e em várias localidades. Segundo a presidenta da Fumctur, Paola Santana, esse é o diferencial do carnaval na Cidade Mãe de Sergipe, que atrai um público expressivo.

“Todos os anos temos uma boa participação da população, além de apoiar as manifestações populares, também garantimos uma programação cultural em várias localidades de São Cristóvão, contemplando as duas zonas da cidade e os povoados. Fazemos questão de sempre seguir na mesma linha tradicional de carnaval, é algo que já é característico da nossa cidade. Esperamos que seja mais um ano de sucesso, que todos festejem com muita alegria”, expressa Paola Santana.

Um dos destaques deste ano será o Carnalira, evento que abre oficialmente a programação do Carnaval, no dia 22, às 16h. A atração será comandada pela Filarmônica Lira Sancristovense, fundada em 1990 e considerada patrimônio histórico, artístico e cultural de São Cristóvão. A Lira tem papel fundamental na formação de músicos locais e, para este evento, preparou um repertório especial que mistura o erudito com o popular.

Confira a programação completa do carnaval abaixo!

PALCO – BICA DOS PINTOS

02/03- Domingo

12h – Lucas Moura 14h – Sidy Gomes 16h – Trakinagem

PALCO – CENTRO COMERCIAL DO EDUARDO GOMES

03/03 – Segunda

17h – Mania de Ser 19h – Zanny, A Musa 21h – Karla Isabella

04/03 – Terça

17h – Desejo de Sambar 19h – Anderson Danttas 21h – Esse Lance

BLOCOS NO CENTRO HISTÓRICO

15/02 – Sábado

20h –

Esquenta do Carnaval com Samba de SaltoRua Gastronômica – Rua Ivo do Prado

22/02 – Sábado

16h – Abertura do Carnaval dos Carnavais com CarnaLira

28/02 – Sexta

16h – Bloco da Saúde 16h30 – Bloco do Serviço de Convivência

02/03 – Domingo

13h – Bloco Morde Fronha 16h – Bloco Mulekada 16h30 – Bloco Tá com sede? 17h – Bloco Zé Folia 17h30 – Bloco do FASC

04/03 – Terça

16h – Bloco Mulekada 16h30 – Bloco João Bebe Todas

17h – Bloco Zé Folia

17h30 – Bloco do FASC 18h – Bloco do Descidão dos Quilombolas

BLOCOS NO EDUARDO GOMES

22/02 – Sábado

13h – Bloco da Rua 92

02/03 – Domingo

14h – Bloco Frevorando

03/03 – Segunda

14h – Bloco Xodó Elétrico

BLOCOS EM OUTROS BAIRROS E POVOADOS

21/02 – Sexta

17h – Bloquinho do Inferninho Bairro Rosa Elze

22/02 – Sábado

14h – Bloco Desça Daí Povoado Tinharé

01/03 – Sábado

16h – Bloco Fundico Povoado Tinharé

02/03 – Domingo

10h – Bloco Cabrita Folia Povoado Cabrita 13h – Bloquinho dos Amigos Povoado Pedreiras

14h – Bloco Caju Breja Povoado Cajueiro

03/03 – Segunda

11h – Bloco Juntos Somos mais FortesBairro Tijuquinha13h – Bloco das Poderosas Bairro Rosa Elze – Quilombo 14h – Bloco Carnacatólico Povoado Rita Cacete

14h30 – Bloco Soh da Nois Bairro Divinéia

04/03 – Terça

04h – Bloco Saco da MadrugadaPovoado Colônia Miranda até Rita Cacete12h – Bloco das Piranhas Bairro Irineu Neri (Apicum) 13h – Bloco das IncubadasBairro Madre Paulina

