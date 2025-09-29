Prefeitura de São Cristóvão e Governo de Sergipe lançam programação do Fasc

Na próxima quinta-feira, 2, sergipanos e turistas irão conhecer a programação oficial do 40º Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc). O lançamento acontece a partir das 7h30, na Casa Verde Villa Gastrô, localizada no Centro Histórico do município. O evento contará com a presença do prefeito Júlio Nascimento e do governador Fábio Mitidieri, que anunciarão os artistas que farão parte desta edição.

Realizado entre os dias 20 e 23 de novembro, o Fasc reafirma a tradição do maior festival cultural de Sergipe e um dos mais importantes do Nordeste. Com 53 anos de história, o evento se consolidou como um espaço de encontro entre diferentes manifestações artísticas, além de gerar impacto social e econômico para a Cidade Mãe de Sergipe. Neste ano, o festival traz como tema ‘Na Cultura a Gente se Encontra’.

O Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) é apresentado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, e realizado pela Prefeitura de São Cristóvão, através da Fundação Municipal de Patrimônio e da Cultura João Bebe Água (Fumpac) e do Encontro Sancristovense de Cultura Popular e Outras Artes (Escoa); e pelo Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). O evento conta ainda com o patrocínio da Celi e o apoio da SE Sistema Engenharia.

Sobre o Fasc

Criado na década de 1970, o Festival de Artes de São Cristóvão é um dos mais representativos do cenário cultural nordestino, reunindo artistas locais e nacionais em diversas linguagens. Após ser interrompido em 2005, o evento foi retomado em 2017, resgatando sua proposta original e fortalecendo a cena cultural da cidade.

Com polos espalhados pelo Centro Histórico e por bairros de São Cristóvão, o Fasc oferece ao público uma programação diversa, com música, teatro, dança, literatura, artes visuais, cinema e outras expressões culturais, reafirmando a identidade da quarta cidade mais antiga do Brasil.