PREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO INJETA R$ 4,2 MILHÕES NA ECONOMIA LOCAL COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, Orçamento e Planejamento (Semfop), realizou nesta terça-feira o pagamento da segunda parcela do 13º salário aos servidores efetivos e o valor integral do benefício aos servidores comissionados, incluindo secretários municipais, vice-prefeito e prefeito.

Ao todo, foram destinados aproximadamente R$ 4,2 milhões líquidos para essa iniciativa, um investimento que deverá impulsionar a economia local ao estimular o comércio e aquecer as vendas neste período de fim de ano. O prefeito Marcos Santana destacou que a ação beneficia não apenas os servidores, mas também os comerciantes e prestadores de serviços da cidade.

“Faltam vinte dias para eu entregar o cargo de prefeito, mas o décimo terceiro salário de todos os servidores já está na conta desde as primeiras horas de hoje. Portanto, todo mundo com dinheiro no bolso, para que tenhamos boas festas, fortalecendo o ambiente econômico para os comerciantes, o que gera mais renda e empregos no município. Desejo saúde e paz para todos nós e que possamos continuar fazendo uma São Cristóvão cada vez melhor “, ressaltou o prefeito.

O secretário municipal da Fazenda, Orçamento e Planejamento, Eldro França, também enfatizou a relevância do pagamento do 13º salário dentro do prazo, destacando seu papel no fortalecimento da economia local. “Este recurso adicional representa um importante incremento na economia, especialmente no fim do ano, estimulando o consumo e beneficiando setores como comércio, serviços e turismo. O aumento do poder de compra dos servidores cria um ciclo positivo de crescimento econômico na cidade”, explicou.

Além do impacto econômico, o secretário frisou que o pagamento pontual do 13º salário é um reflexo do compromisso assumido pela gestão com os servidores públicos. “Cumprir com esse compromisso reforça a confiança e a motivação dos colaboradores, demonstrando a responsabilidade e o cuidado da administração pública com toda a sua equipe”, concluiu.

Por Clara Dias – Foto Heitor Xavier