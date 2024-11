Prefeitura de São Cristóvão paga salário de novembro nesta sexta-feira, 29

A Prefeitura de São Cristóvão efetua o pagamento do salário de todos os servidores do mês de novembro nesta sexta-feira (29), assim como vem fazendo desde o início da gestão do prefeito Marcos Santana.

De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Orçamento e Planejamento de São Cristóvão, Eldro da França, o pagamento de novembro já está na conta de todos os servidores efetivos e comissionados.

Como acontece desde janeiro de 2017, no início da gestão do prefeito Marcos Santana, os pagamentos acontecem sempre dentro do mês trabalhado.