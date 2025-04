Prefeitura de São Cristóvão promove no próximo dia 17 a Procissão do Fogaréu

A cidade de São Cristóvão será palco, no próximo dia 17, da a Procissão do Fogaréu. O evento é realizado de forma independente pela comissão G12, com o apoio da Prefeitura local, que garante a infraestrutura necessária, além de apoio logístico e divulgação. A celebração será marcada por uma encenação da Paixão de Cristo, com a participação de cerca de 80 atores.

Mais de 200 homens percorrerão o Centro Histórico de São Cristóvão carregando tochas, iluminando as ruas e mantendo viva a tradição religiosa. A Procissão do Fogaréu é um espetáculo de fé, cultura e religiosidade que encanta tanto os moradores locais quanto os turistas. Este ano, a Prefeitura de São Cristóvão investirá cerca de R$ 120 mil para garantir toda a estrutura necessária para a realização do evento

A programação da Procissão do Fogaréu terá início às 17 horas da Quinta-Feira Santa, com a tradicional Missa de Lava-Pés, celebrada no Santuário Nossa Senhora da Vitória (Igreja Matriz). Às 20 horas, começa a encenação da Paixão de Cristo na Praça São Francisco, e, logo em seguida, a procissão pelas ruas históricas de São Cristóvão.

Paola Santana, presidente da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fumctur), destacou a importância da Procissão do Fogaréu no calendário turístico e cultural do município. Para ela, o evento não é apenas um evento religioso, mas também um motor para a economia local. “Além de ser uma expressão da nossa fé, a procissão movimenta o turismo religioso e atrai visitantes de várias partes de Sergipe e do Brasil. Isso gera uma significativa renda para o comércio local, fortalecendo a nossa economia”, afirma.

Fonte e foto: PMSC