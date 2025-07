Prefeitura de Simão Dias anuncia Natanzinho Lima e Bell Marques no Festival da Gente 2025

Os cantores Natanzinho Lima e Bell Marques são as duas primeiras atrações anunciadas pela Prefeitura de Simão Dias para o Festival da Gente 2025.

Conhecido por sucessos como “Me Apaixonei Nessa Morena”, “Mentira estampada” e “5 da manhã”, Natanzinho ganhou destaque nos últimos anos ao misturar romantismo com batidas envolventes, conquistando milhões de fãs em todo o país.

Já Bell Marques é um artista reconhecido mundialmente e no seu repertório, não devem faltar hits como “Diga Que Valeu”, “Voa Voa”, “100% Você” e “Selva Branca”.

Consolidando em toda a região, o Festival da Gente vai contar com uma grade com estilos variados que prometem atrair um grande público no início do mês de agosto.

O prefeito Cristiano Viana ressaltou a importância do evento no calendário festivo de Simão Dias e a expectativa para a sua realização no próximo mês. “Além de proporcionar entretenimento para simãodienses e visitantes, o Festival da Gente também é responsável por gerar emprego e renda para a população. Estamos na expectativa para mais essa edição do festival em Simão Dias”, destacou o gestor.

Nos próximos dias, a prefeitura estará divulgando novas atrações e a grade completa do evento mais aguardado de Sergipe.

SECOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias