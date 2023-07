Prefeitura de Simão Dias divulga programação do Festival da Gente 2023

A Prefeitura de Simão Dias divulgou nesta sexta-feira, 30 de junho, a programação oficial do Festival da Gente 2023, que acontece no município entre os dias 28 a 30 de julho.

Além das atrações já divulgadas anteriormente: Pablo, Harmonia do Samba, Calcinha Preta, José Augusto e Unha Pintada, o Festival da Gente contará ainda com as atrações de Forró dos Plays, Berg Rabelo, Kelly Furtado, Seeway, Diego Amante, Somos Loucos por Forró, Pedro Higgor e Júnior Santos.

O evento acontecerá na Praça de Eventos Vicente Ferreira de Souza e na Avenida Construtor João Antônio de Santana, sendo uma das maiores e melhores festas da região.

ASCOM/Prefeitura Municipal de Simão Dias