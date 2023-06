Prefeitura de Simão Dias foi contemplada com a liberação de emendas parlamentares

A parceria com os deputados João Daniel (PT), Fábio Reis (PSD); e senador Rogério (PT) é muito importante para continuar com as ações em prol da população simãodiense na área da saúde pública.

Destinada para custeio por parte da Secretaria de Saúde Municipal, a transferência especial de R$ 2 milhões do senador Rogério Carvalho (PT); a emenda parlamentar do deputado federal João Daniel (PT) no valor de R$ 1.012.750,00 milhões; e o valor de R$ 500 mil destinados pelo deputado federal Fábio Reis (PSD) irão trazer melhorias para a população local.

A administração municipal, através do prefeito Cristiano Viana, reafirma a parceria com os parlamentares a partir da liberação dos recursos, que são essenciais para o bom andamento das ações da saúde pública simãodiense.

ASCOM/ Prefeitura Municipal de Simão Dias