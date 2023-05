Prefeitura de Simão Dias lança a Segunda edição do Programa Acelera Simão Dias

Com o objetivo de potencializar o crescimento e o desenvolvimento do município, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento, realizou na manhã desta sexta-feira, 19 de maio, o lançamento do Programa Acelera Simão Dias 2.

Lançado pelo prefeito Cristiano Viana, o pacote de investimentos conta com um volume de recursos na ordem de mais de R$ 10 milhões, previstos para aquisições, reformas e obras no município.

A origem do montante é fruto de recursos do próprio município, incluindo o IPTU e emendas parlamentares de deputados estaduais e federais. Na ocasião, a gestão municipal apresentou o cronograma de execução de todo o programa.

O prefeito Cristiano Viana explanou acerca do sucesso do programa Acelera Simão Dias e reafirmou o compromisso em investir cada vez mais para melhorar a vida dos simãodienses. O gestor também fez uma prestação de contas da sua atual administração no município, assim como, presenteou algumas autoridades políticas locais, estaduais e federais com uma arte do artesanato local.

Presente ao evento, o senador Rogério Carvalho também destacou a sua contribuição com o programa. “Muito feliz de ter participado do Acelera Simão Dias 2 e poder ver de perto o resultado do nosso trabalho para levar cada vez mais recursos para o município. Como foi apresentado no evento, só este ano, já encaminhei mais de R$ 5,8 milhões em equipamentos e emendas para Saúde e investimentos em Simão Dias”, falou o senador.

É bom frisar que além de gerar qualidade de vida para à população, o programa Acelera Simão Dias 2 também promove o aquecimento da economia com a geração de emprego e renda para os munícipes.

A solenidade de lançamento do programa aconteceu na quadra poliesportiva Dulcival Silva Santana, no conjunto Centenário, e reuniu ainda, o vice-prefeito Renaldo Prata, secretários da administração municipal, o senador Rogério Carvalho, representantes de deputados estaduais e federais, vereadores do município e o público em geral.

