Prefeitura de Simão Dias lança o Programa Acelera Simão Dias 2

Prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana informa que na manhã desta sexta-feira (19) fez o lançamento do Programa Acelera Simão Dias 2, “um pacote de investimentos que conta com um volume de recursos na ordem de quase R$ 15 milhões, previstos para aquisições, reformas e obras no município”.

Durante o lançamento do programa, o prefeito disse que “quero frisar que a origem do montante é fruto de recursos do próprio município, incluindo o IPTU e emendas parlamentares de deputados estaduais e federais. Feliz por contribuir com o desenvolvimento do nosso município, tudo isso fruto do trabalho sério da nossa administração”.

Cristiano agradeceu a todas as autoridades políticas que enviaram recursos para Simão Dias, “e em especial, o senador Rogério Carvalho, que apenas só este ano, já encaminhou mais de R$ 5,8 milhões em equipamentos e emendas para Saúde e investimentos em Simão Dias”.

Além do prefeito, estavam o vice-prefeito Renaldo Prata, a secretária de Administração, Manoela Messias, o senador Rogério Carvalho, representantes de deputados estaduais e federais, vereadores do município e o público em geral.

ASCOM / Prefeito Cristiano Viana