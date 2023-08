Prefeitura de Simão Dias restitui visão de quase 500 munícipes

Com o Programa Ver + Simão Dias, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Saúde, demonstra o quanto um pouco de ousadia e uma ação pública bem planejada podem transformar de verdade a vida das pessoas. São quase 500 pacientes que ganham vida nova enxergando novamente, com a realização de consultas e cirurgias oftalmológicas de catarata e pterígio, entre os últimos dias 11 e 14.

As ações aconteceram no Centro de Reabilitação e Qualidade de Vida (CRQV), extensão da UFS no município, com estrutura montada para melhor atender aos pacientes previamente cadastrados pelo setor de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde.

No primeiro dia do programa, 11 de agosto, foram realizados somente exames. No segundo dia, além dos exames, as equipes médicas oftalmológicas já realizaram as cirurgias do primeiro olho; no dia seguinte, 13, a cirurgia do segundo olho. Já no último dia do programa, os pacientes retornaram para a revisão geral de ambas as cirurgias.

No total foram realizados 630 consultas com oftalmologista; 630 tonografias; 630 mapeamento de retina; 493 biometrias, que resultaram na realização de 127 cirurgias de pterígio e 323 cirurgias de catarata.

No próximo dia 22, a Prefeitura realizará uma ação com 40 pessoas que farão cirurgias eletivas e, dia 28, ocorrerá a revisão das cirurgias que foram realizadas nesta primeira etapa. Os procedimentos já foram liberados e ainda esta semana o secretário de Saúde e o prefeito tratarão do assunto para melhor atender aos munícipes.

A senhora Maria Josefa de Jesus estava há quatro anos sem enxergar e após o procedimento não cabe em si de alegria. “Estava há quatro anos sem ver nada, já desgostosa da vida. Não podia ver mais o rosto dos meus filhos e dos meus netos. Com a cirurgia, minha vida foi transformada. Agradeço primeiro a Deus, e depois ao prefeito Cristiano, porque realizou meu sonho de ver novamente”.

O prefeito Cristiano ficou bastante emocionado com o depoimento da paciente. “Tive a honra de presenciar a emocionante história de dona Josefa que, após passar por uma cirurgia, reencontrou o mundo através do Programa Ver + Simão Dias. Ver o brilho nos olhos dela e a gratidão em seu coração, me lembra por que dedicamos nossos esforços a transformar vidas. Cada sorriso, cada olhar repleto de esperança, nos impulsiona a continuar fazendo a diferença”, comemorou.

Cristiano Viana disse ainda ter ficado muito satisfeito com os sucessos e transformações de vidas que esse programa tem proporcionado à comunidade. “Testemunhar os impactos positivos que o programa gerou na vida das pessoas foi gratificante. Estamos comprometidos em continuar trabalhando para aprimorar e expandir, no próximo ano, o programa Ver + Simão Dias”, visando alcançar ainda mais sucesso e transformação de vidas em nossa comunidade. Também buscamos promover o acolhimento, o apoio emocional e o acompanhamento dos pacientes. Isso tem contribuído para uma melhoria significativa na qualidade de vida das pessoas atendidas”, ressalta o administrador municipal.

E continuou salientado que “o programa Ver + Simão Dias desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade de vida da população e também fortalece o bem-estar geral e a inclusão social dos indivíduos atendidos, demonstrando compromisso com a saúde pública.

Atendimento psicossocial

Durante os dias de realização dos procedimentos, a Prefeitura de Simão Dias disponibilizou uma equipe para atendimento psicossocial com acolhimento e atendimento psicológico. “Através do acolhimento empático e da criação de um espaço seguro, os profissionais de psicologia auxiliaram quem aguardava pelo procedimento a enfrentar seus desafios emocionais e mentais com técnicas de relaxamento para reduzir a ansiedade antes da pré-consulta ou da cirurgia de catarata, promovendo uma sensação de calma.

